Roodhooft over opvallende keuze Alpecin-Deceuninck: "Meer moet je daar echt niet achter zoeken"

Heel wat ploegen zijn op dit moment een hoogtestage aan het afwerken met het oog op de Tour. Alpecin-Deceuninck kiest wel voor een andere aanpak dan alle andere ploegen.

Het grootste peloton toprenners rijdt op dit moment niet in Italië, maar wel in Spanje. Op de Sierra Nevada krioelt het van de wereldtoppers. Evenepoel, Vingegaard, Nys, Milan, Merlier en tot voor kort ook Pogacar.

Bijna iedere ploeg is naar de Sierra Nevada getrokken voor zijn hoogtestage als voorbereiding op de Tour. De reden is logisch: goede weersomstandigheden. Ook op 2300 meter hoogte schijnt de zon er bijna altijd en is het nog lekker warm.

Er is maar één nadeel en dat is de afstand. Logistiek is het een verre reis naar het zuiden van Spanje en daarom kiezen sommige ploegen voor een alternatief. Zo kiest Intermarché-Wanty voor een hoogtestage in Andorra.

La Plagne uitvalsbasis van Alpecin-Deceuninck

Alpecin-Deceuninck trekt net als de voorbije jaren naar het Franse skioord La Plagne, waar ook enkele cols liggen boven de 2.000 meter. "Wij gaan nu al voor het vijfde jaar op rij naar La Plagne en dat heeft altijd goed gewerkt", zegt sportief manager Christoph Roodhooft bij Het Nieuwsblad.

"Veel meer moet je daar echt niet achter zoeken." Mathieu van der Poel moet door een breukje in zijn pols alvast de eerste dagen van de hoogtestage in La Plagne missen door zijn dubbele val op de mountainbike.