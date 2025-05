Stevig verdict: Mathieu van der Poel heeft breukje opgelopen bij dubbele valpartij

Dat Mathieu van der Poel na zijn dubbele valpartij in Nove Mesto naar België was afgereisd voor een controle in het ziekenhuis van Herentals, beloofde al niet veel goeds. In het ziekenhuis is een blessure aan zijn pols vastgesteld.

"Er is een afrukkingsbreuk van het scaphoidbeen vastgesteld, wat een gewrichtsbandletsel van de pols betekent", schrijft Alpecin-Deceuninck in een persbericht op zijn sociale media. "Dit type blessure vereist geduld en een zorgvuldige opvolging."

"De prognose rond het hervatten van training en competitie hangt af van hoe de zwelling en de pijn zich in de komende dagen ontwikkelen. Voorlopig is het dan ook te vroeg om een definitieve hersteltijd aan te geven of een beeld te schetsen hoe de komende weken er zullen uitzien."

"Als gevolg hiervan zal Mathieu niet afreizen naar La Plagne voor de eerste dagen van een hoogtestage." Van der Poel zal deze week intensief opgevolgd worden en op het einde van de week volgt er een nieuwe controle.

Pas dan zal er meer duidelijkheid komen over het programma en de mogelijke deelname van Van der Poel aan de Dauphiné (8 tot 15 juni) en/of de Tour (5 tot 27 juli).

