Na de woorden van Wout van Aert: Visma-Lease a Bike laat opnieuw van zich horen over de huidige situatie

Wout van Aert heeft er zich al een keertje over uitgesproken. Visma-Lease a Bike laat nu opnieuw van zich horen over de kansen van Simon Yates in het klassement van de Giro.

Voor aanvang van de grote ronde had de Britse klimmer nog niet heel veel laten zien bij zijn nieuwe ploeg. Twee keer een top 15 in de Tirreno en in Catalonië, dat wel. Daar word je natuurlijk niet heel warm van als je weet dat dit de man is die in een grote ronde voor een goed klassement moet zorgen. In de Giro gaat het voorlopig veel beter.

Vorige woensdag had Wout van Aert zich dan ook laten ontvallen dat hij het best verrassend vond dat Yates op dat moment al vierde stond in het klassement. Inmiddels heeft Yates nog twee plaatsjes gewonnen en is hij de eerste achtervolger van leider Isaac del Toro. Het verschil tussen deze twee renners bedraagt 1'20": een nog overbrugbare kloof.

Yates heeft twee goede weken achter de rug

Bij In De Leiderstrui komt nu ook Steven Kruijswijk aan het woord over de Giro van Simon Yates. "We wilden Simon zo goed mogelijk door het eerste deel van Giro laten komen en op welke plek dat dan zou zijn, zouden we eigenlijk pas op de tweede rustdag gaan bekijken. Tot nu toe doet hij het heel goed en rolt hij er goed doorheen", merkt de Nederlander.

Kruijswijk heeft op zijn 37ste natuurlijk bakken ervaring en weet wat er in een grote ronde allemaal op een renner af kan komen. "We hebben de controle als ploeg en nu we de tweede week zo afsluiten met hem, kunnen we in die derde week misschien echt wel plannen maken om hem op het podium te krijgen in Rome." Zo is de ambitie uitgesproken.

Simon Yates wil podiumplek vasthouden

In de eerste plaats gaat het dus om het vasthouden van die podiumplaats. Dat zou al een heel mooi resultaat zijn. Tenslotte waren mannen als Ayuso en Roglic voor aanvang van de Giro grotere kanshebbers. Als het nog meer wordt, zou het helemaal een sprookje zijn.