Na het bezoek aan de 'speeltuin': de dringende boodschap van wielerlegende Breukink aan Mathieu van der Poel onthuld

We weten allemaal dat Mathieu van der Poel al eens graag de speelvogel in zich loslaat. Een bezoekje aan de 'speeltuin' kan ook wel faliekant aflopen.

In zijn column in De Telegraaf bespreekt Erik Breukink verschillende items uit het wielrennen. Het gaat onder meer over de Giro, maar de Nederlander kan uiteraard niet anders dan ook even stil te staan bij de opgave van Mathieu van der Poel in de cross-country in het mountainbike in Nové Mesto. Dat is bij onze noorderburen plots onderwerp nummer 1.

Breukink beseft dat de discussie zal losbarsten of Van der Poel aan mountainbiken moet blijven doen, maar wijst erop dat hij in het verleden al dertien Wereldbekerwedstrijden gewonnen heeft. "Hij zal echter wel keuzes moeten maken", geeft Breukink Van der Poel een duidelijke opdracht. Een langere periode met aandacht voor het mountainbike dringt zich op.

Breukink duimt voor snelle terugkeer Van der Poel

Dat is de conclusie als Van der Poel deze discipline niet wil lossen. "Dit uitstapje naar de 'speeltuin' van het mountainbiken in Nové Mesto loopt hopelijk af zonder grote gevolgen." Daar zal iedereen voor duimen. Wie liefhebber is van de wielersport, wil Mathieu van der Poel natuurlijk zo vaak mogelijk in actie zien. In welke discipline dan ook.

Breukink rakelt nog eens de fantastische strijd tussen Van der Poel en Pogacar uit dit voorjaar op. De oud-renner vindt dat Van der Poel de Sloveen op majestueuze wijze klopte in Sanremo en in Roubaix. Nu het Tour-parcours eindelijk meer kansen voor hem biedt, zou het zonde zijn als VDP uitgerekend in de editie van 2025 moet ontbreken.

Eén grote ronde waar Van der Poel nog niet won

Naar de mening van Breukink zal in Nederland wel geluisterd worden, want hij heeft serieus wat adelbrieven. Hij heeft immers etappes gewonnen in de drie grote ronden. Van der Poel heeft al een rit gewonnen in de Giro en in de Tour.