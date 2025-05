Tour de France of mountainbiken: analisten beantwoorden vraag van 1 miljoen en geven Mathieu van der Poel advies

Mathieu van der Poel en de Tour: het is een combinatie die slechts een zeldzaam succes heeft opgeleverd. Fans van het wegwielrennen willen Van der Poel natuurlijk in de Tour zien. Maar misschien moet hij daar wel voor passen.

In de Eurosport-talkshow In De Waaier wordt besproken wat nu juist het probleem is van Van der Poel op de mountainbike. "Dit mountainbiken wordt steeds mondialer. Er wordt een megahoog niveau gehaald. Hij komt dan even meedoen. De twee vorige keren dat hij dat deed, was op het WK en in Tokio op de Spelen", wijst Thijs Zonneveld naar andere crashes.

"Ik denk wel dat hij zich moet afvragen of het heel veel zin heeft om even in te stappen." Jip van den Bos heeft aandachtig naar de beelden gekeken. "Het lijkt er voor mij op dat hij net niet die controle over de fiets heeft. Als je vaak op die fiets gereden hebt, gaat het vaak vanzelf. Nu lijkt het een beetje moeizaam te gaan. Dat is heel logisch als je maar twee keer getraind hebt."

Van der Poel wint nu liefst in het mountainbike

De grote vraag is: wat nu? "Veel mensen zeggen dat hij moet kappen met het mountainbiken, maar de wedstrijd die hij nu het liefste wil winnen, is het WK mountainbike of de Olympische Spelen. Dat is voor hem het allerbelangrijkste. Als hij zijn sponsoren en zijn ploeg daar in mee krijgt, moet hij meer gaan mountainbiken", oordeelt Zonneveld.

Presentator Hidde van Warmerdam legt op basis hiervan een boude stelling voor: Van der Poel moet de Tour overslaan. Daar lachen Zonneveld en Van den Bos toch even mee. Het WK mountainbike gaat in september door. "Voor die tijd zal hij normaal gesproken geen Wereldbekerwedstrijd meer rijden", zorgt Zonneveld voor realisme.

Van den Bos en Zonneveld zijn het eens

Er wordt de analisten gevraagd om te kiezen: Tour of mountainbiken? "Ik zou zeggen: met de kansen die er zijn in de Tour, focus dit jaar op de weg. En ga volgend jaar mountainbiken", aldus Van den Bos. "Eens", knikt Zonneveld ter bevestiging.