Zal Van der Poel WK mountainbike nog rijden? Bondscoach vreest ook voor... broers Roodhooft

Heeft de WK droom van Mathieu van der Poel een stevige knauw gekregen met zijn dubbele valpartij in Nove Mesto? Bondscoach Gerben de Knegt vraagt zich af of de Nederlander er wel zelf zal over mogen beslissen.

De test van Mathieu van der Poel op de mountainbike in Nove Mesto draaide uit op een fiasco. De Nederlander kwam twee keer ten val en liep daarbij ook een breukje op zijn pols, waardoor hij nu niet op hoogtestage kan vertrekken.

Voor Van der Poel was het WK mountainbike in september een hoofddoel, maar ook bij bondscoach Gerben de Knegt zijn er nu al twijfels. "Ik kan me wel voorstellen dat hij nu al voelt dat het WK in september een lastig verhaal zal worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Knegt beseft ook dat Van der Poel door zijn drukke programma op de weg niet veel tijd heeft om te mountainbiken. Voor de Nederlandse bondscoach is het duidelijk dat Van der Poel er meer tijd in moet steken als hij het echt wil.

Hakken broers Roodhooft knoop door voor Van der Poel?

Na de Tour zou Van der Poel zich weer richten op het mountainbiken, volgens De Knegt kan er met een maand of anderhalve maand focus op het mountainbiken heel veel. "Alleen is de vraag of dat mogelijk is in zijn programma en of hij daar zelf over mag beslissen."

Bij Alpecin-Deceuninck zullen ze wellicht ook wel balen dat Van der Poel door zijn uitstapje naar het mountainbiken misschien wel de Tour zal missen. De broers Roodhooft kunnen dus belangrijk worden in de keuze van Van der Poel om het mountainbiken nog een kans te geven of niet.