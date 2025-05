📷 Met een stevig prijskaartje: Remco Evenepoel pakt uit met nieuw hebbeding voor zijn fans

Remco Evenepoel mag zich nog tot de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles dubbel olympisch kampioen wielrennen noemen. Om dat nog eens in de verf te zetten, bracht hij een nieuw wielertenue op de markt.

Op 27 juli en 3 augustus 2024 reed Remco Evenepoel naar goud op de Olympische Spelen in Parijs. Eind juli, amper zes dagen na de slottijdrit van de Tour in Nice, pakte Evenepoel zijn eerste gouden medaille in de tijdrit.

Een week later schreef hij nog meer wielergeschiedenis door ook in de olympische wegrit het goud te pakken. Een lekke band op 4 kilometer van de streep zorgde nog even voor stress, maar met meer dan een minuut voorsprong was dat niet nodig.

Olympisch wielertenue Evenepoel

Zowel op de weg als in het tijdrijden rijdt Evenepoel door zijn dubbele gouden medaille nu met gouden accenten, maar fans die nog een stukje verder willen gaan, kunnen nu ook de nieuwe wielertenue van Evenepoel aanschaffen.

Met Gold² kreeg het tenue ook een passende naam, op de achterkant staat ook de Eiffeltoren afgebeeld. Wie een exemplaar wil kopen, kan terecht op de webshop van Evenepoel. Het wielershirt kost 120 euro, de broek 110 euro. Een stevige prijs dus.

Evenepoel zelf bereidt zich intussen voor op de Dauphiné (8 tot 15 juni). Voor de start van de Tour op 5 juli komt hij ook nog aan de start op het BK tijdrijden (27 juni) en het BK op de weg (29 juni).