'Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel verliezen opnieuw belangrijke knecht'

Olav Kooij lijkt dan toch op weg naar het Franse Decathlon-AG2R. En hij krijgt ook een renner van Alpecin-Deceuninck voor in zijn sprinttrein.

Van Tiesj Benoot is het al een tijdje duidelijk dat hij de overstap zal maken van Visma-Lease a Bike naar het Franse Decathlon-AG2R. Benoot krijgt er een kans om in de klassiekers volop zijn kans te gaan.

Ook sprinter Olav Kooij zou de overstap maken van Visma-Lease a Bike naar Decathlon-AG2R. De Nederlander twijfelde ook nog tussen Bahrain Victorious, maar zou tijdens de Giro de knoop hebben doorgehakt en zijn handtekening gezet onder een contract, meldt HLN.

Om Kooij te ondersteunen zouden ook enkele Nederlanders de overstap maken naar Decathlon-AG2R. Zo worden Daan Hoole (Lidl-Trek) en Cees Bol (XDS Astana) aan een overstap gelinkt.

Ghys naar Decathlon-AG2R?

En ook Robbe Ghys van Alpecin-Deceuninck zou de overstap maken. Ghys is op dit moment een vaste waarde in de sprinttrein van Jasper Philipsen en werd dit jaar zelf nog zevende in de Bredene Koksijde Classic.

Bij Decathlon-AG2R zou er door de komst van Ghys nog een Belg extra rijden. Ook Oliver Naesen, Stan Dewulf en Gianluca Pollefliet rijden volgend jaar voor de Franse ploeg, Sander De Pestel zou dicht staan bij een contractverlenging, Dries De Bondt moet nog afwachten.