Richard Plugge haalt stevig uit naar Tourorganisatie ASO: "Tienduizenden euro's"

Richard Plugge, de ploegbaas van Visma-Lease a Bike, wil van het wielrennen een mondialere sport maken en ploegen minder laten afhangen van sponsors. Maar hij is ook kritisch voor organisatoren zoals ASO, dat de Tour organiseert.

Heel veel wielerploegen zijn op zoek naar nieuwe sponsors en zijn daar sterk van afhankelijk. De broers Roodhooft zien Deceuninck vertrekken als naamsponsor en dreigen daardoor heel wat renners kwijt te spelen.

"95% van onze inkomsten komt uit sponsoring, terwijl bij voetbal of Formule 1 een groot deel van de opbrengsten juist uit de sport zelf komt. En dat willen we veranderen", zegt Richard Plugge bij In de Waaier.

Plugge wijst ASO met de vinger

Plugge wil ook iets doen aan de kosten van wielerploegen. "In de Tour de France krijgen we bijvoorbeeld wel startgeld, maar dat is nooit genoeg om alle kosten te dekken. Meedoen aan de Tour kost ons vaak tienduizenden euro’s."

"Terwijl de organisator juist ontzettend veel geld verdient. ASO wil alles houden zoals het is, maar daar help je de sport niet mee. Ik vind dat je altijd moet kijken hoe je de sport verder kunt brengen, zeker als je zo’n grote, bepalende organisatie bent."

"Ik respecteer hun keuze, maar vind het wel jammer. Ik denk dat de hele sport er beter van zou worden." Plugge is ook voortrekker van One Cycling, dat een nieuw financieringsmodel en kalender wil lanceren, maar ook daar ligt ASO dwars.