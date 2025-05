"Dan ben je toch een coureur": Ex-sportief directeur reageert op overlijden van Ludo Dierckxsens

Ludo Dierckxsens is vandaag op 60-jarige leeftijd overleden. Hij werd onwel tijdens een evenement van 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker.

Ludo Dierckxsens werd onwel op de fiets tijdens de tocht. Hij werd nog ter plaatse gereanimeerd, maar hulp kon helaas niet meer baten voor de ex-Belgisch kampioen.

In zijn carrière was Gérard Bulens was lange tijd sportief directeur van Dierckxsens en is bijzonder aangedaan door diens overlijden, al onthoudt hij ook de mooie herinneringen.

“Wij waren een klein keuterploegje van een paar Zwitsers, Japanners en een Canadees. En één man kon harder rijden dan al de rest: Ludo Dierckxsens”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Dierckxsens ging voor Lampre rijden, werd Belgisch kampioen en pakte ook een rit in de Tour. “Hij heeft mee koers gemaakt in Parijs-Roubaix. Ja, dan ben je voor mij toch een coureur. Ludo was sterk, maar soms misschien een beetje naïef.”

Daardoor leerde hij het klappen van de zweep niet kennen. “Hij is laat prof geworden en moest snel leren hoe het allemaal werkte. Er zijn koersen geweest waarin hij financieel een slag had kunnen slaan, maar dat vergat hij. Ludo koerste altijd rechtdoor. Een prachtige kerel, de Ludo.”