Ploegleider slaat alarm: "Tegenwoordig is dat onprofessioneel, maar het plezante is weg"

De koers onderging de voorbije jaren een stevige evolutie. Al vindt niet iedereen die evolutie iets om blij mee te zijn.

Marc Wauters was zestien jaar lang profrenner. Nu zit hij al 15 seizoenen achter het stuur van de volgauto bij Lotto Cycling Team. In het najaar stopt hij ermee.

Dat had hij vorig jaar eigenlijk al willen doen, maar ze konden hem overtuigen om er nog een jaartje bij te doen. En daar heeft hij zijn redenen voor.

“Ik merk dat de kloof tussen mezelf en de jonge renners steeds groter wordt. De rol van ploegleider is niet meer dezelfde als toen ik er in 2012 mee begon”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Diëtisten, psychologen en trainers kwamen erbij, waardoor een ploegleider eigenlijk voor Wauters niet veel meer is dan de chauffeur van de mecanicien.

De arbeidsvreugde is een beetje zoek. “Waar er voorheen 's avonds al eens een glaasje werd gedronken, wordt dat tegenwoordig als 'onprofessioneel' beschouwd. Tja, dan gaat het plezante er natuurlijk af”, gaat hij verder.

“Als je als kleinere ploeg een leiderstrui of ritwinst pakt, dan zijn dat net momenten die je moet koesteren. Ik herinner me feestjes - met de sponsors erbij - waar men nu nóg over spreekt. Die tijd is voorbij”, besluit Wauters.