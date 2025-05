Binnenkort wordt zijn kijk op de koers gedeeld: Visma-Lease a Bike gaat supporter van Wout van Aert heel gelukkig maken

Wout van Aert heeft altijd wel een klare kijk op de koers. Iedereen zou wel willen om met dezelfde blik naar de koers te kunnen kijken.

Het zal niet helemaal hetzelfde zijn, maar binnenkort is het wel mogelijk om zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Kennis kan niet zomaar overgeplaatst worden, maar wielerliefhebbers zullen wel door dezelfde koersbril als Wout van Aert kunnen kijken. Visma-Lease a Bike geeft immers een exemplaar weg en het is er niet zomaar één.

Het gaat om een exemplaar van de Oakley Sphaera Slash Giro d'Italia-koersbril. Dat is dus het type bril dat Van Aert en zijn ploegmaats bij Visma-Lease a Bike vermoedelijk ook gebruiken in de Giro. Van Aert zal de koersbril ook signeren. Voor fans van de Belgische wielrenner is het toch een leuk hebbeding om in huis te hebben en af en toe op te zetten.

Eenvoudig deel te nemen aan Van Aert-wedstrijd

Diegenen die geïnteresseerd zijn, moeten iets heel eenvoudigs doen. Op de officiële webstek van Visma-Lease a Bike moet elk persoon zijn of haar gegevens invullen via een online formulier. Er wordt ook gevraagd van welk land je afkomstig bent, wie je favoriete renner uit de ploeg is en of je zelf een actieve fietser of wielrenner bent.

Aangezien het koersbrillen zijn die door Van Aert gehandtekend worden, is het misschien wel toepasselijk om aan te duiden dat hij je favoriete renner is bij Visma-Lease a Bike. Iedereen kan deelnemen tot 5 juni. Wie anders zo'n Oakley Sphaera Slash Giro d'Italia-koersbril wil kopen, moet daar meer dan 200 euro voor op tafel leggen.

Mooie kans voor Van Aert-fans

Fanatieke supporters van Wout van Aert doen er misschien wel goed om deze kans te grijpen en te proberen deze wedstrijd te winnen. Op de site van Oakley kan je via een 'virtuele spiegel' overigens ook al eens uitproberen hoe zo'n bril je zou staan.