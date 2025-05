'Magische Mathieu': fans van Van der Poel kunnen weldra de markt op gaan voor een uitgesproken ode aan hun wielerheld

In het licht van zijn mountainbikenieuws zouden we bijna vergeten hoe magisch Mathieu van der Poel alweer was in dit voorjaar. Dat is alleszins de manier waarop Bart Lamers hem omschrijft.

Met het einde van de maand mei in zicht is het nog slechts enkele dagen aftellen. Volgende week maandag, op 2 juni, komt er een nieuw boek uit over Mathieu van der Poel. Het heeft de titel 'Magische Mathieu tussen de Ronde en Roubaix'. De titel is veelzeggend: het gaat vooral over de successen die VDP in die twee klassiekers al heeft geboekt.

Die successen zijn zeker niet vanzelfsprekend. Van der Poel heeft beide Monumenten nu al drie keer gewonnen. De derde overwinning in Parijs-Roubaix is er dit jaar nog gekomen. De auteur van het nieuwe boek is Bart Lamers, die ook werkt voor De Zondag. Hij heeft in het verleden ook al een paar andere wielerboeken geschreven.

Van der Poel het gezicht van de Heilige Wielerweek

Hij brengt door middel van dit boek 140 pagina's lang een eerbetoon aan Mathieu van der Poel. Ook uitgeverij Best in Books blaast de loftrompet over Mathieu van der Poel. "Met zijn katachtige versnellingen, onverzettelijke koersstijl en ontembare honger naar overwinningen is hij uitgegroeid tot hét gezicht van de Heilige Wielerweek", klinkt het.

Met anekdotes, koersanalyses sfeervolle beschrijvingen zou het niet alleen een ode zijn aan Van der Poel maar ook aan de koers zelf. In dat geval kunnen alle koersliefhebbers er wat aan hebben. Zeker als ze interesse hebben in de grote figuren uit het klassieke werk. Van der Poel hoort inmiddels al in dat rijtje thuis, wat hij ook nog presteert in de toekomst.

Duimen dat Van der Poel de Tour haalt

De kostprijs van 'Magische Mathieu tussen de Ronde & Roubaix' bedraagt 15 euro. De kopers kunnen een goede herinnering aanwerven aan tot wat Van der Poel allemaal in staat is. Ondertussen duimt de wielerwereld dat hij na zijn val op de mountainbike toch de Tour kan halen.