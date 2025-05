Nieuwe en positieve wending rond blessure Van der Poel? Hij maakt droom van fan waar en laat een opvallend beeld zien

Gaat het verhaal van de blessure van Mathieu van der Poel alweer de positieve kant uit? Er komen in elk geval hoopgevende signalen naar buiten.

Na zijn valpartijen in de cross-country in Nové Mesto moest Mathieu van der Poel als mountainbiker de strijd staken. Daarna zou hij weer de switch moeten maken naar het wegseizoen, maar de opgelopen averij werd omschreven als 'erger dan verwacht'. Desondanks wilde Alpecin-Deceuninck daar nog geen voorbarige conclusies aan verbinden.

Van der Poel had nog maar pas aangekondigd dat hij de Dauphiné toevoegde aan zijn programma, in de voorbereiding op de Tour de France. Het was dus wel een open vraag of hij aan die beide rittenkoersen zou kunnen deelnemen. Vooral de Tour houdt de buitenwereld op dat vlak bezig, want een klepper als VDP hoort daar wel thuis.

Genieten voor Van der Poel-fan

Er lijkt nu weer een nieuwe wending te zijn in dat verhaal. Een fan heeft verschillende foto's van Van der Poel geplaatst op Instagram. "Wat een droomdag! Ik heb mijn groot idool Mathieu van der Poel live kunnen zien op de weg in het zonnige Spanje. Oh My God." Het is dus absoluut genieten van die ervaring voor de Van der Poel-supporter.

Nog belangrijker is eruit ziet tijdens zijn trainingstocht. De renner van Alpecin-Deceuninck draagt immers geen brace. We wisten al dat hij met brace opnieuw indoor aan het trainen was. Inmiddels traint hij niet enkel opnieuw op de weg maar ook zonder brace. Dat lijkt er toch op te wijzen dat het allemaal weer de goede kant uitgaat met hem.

Van der Poel zou brace dragen als het nodig was

We mogen natuurlijk ook niet te voorbarig zijn en enkel zien wat we willen zien. Desalniettemin zou Van der Poel echt wel een brace dragen als daar nood aan was. De kansen op een deelname aan de Dauphiné en de Tour lijken dus te stijgen.