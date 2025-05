Opvallend: Remco Evenepoel prijkt helemaal bovenaan op het lijstje van een gewezen topsporter

Remco Evenepoel is zo populair dat hij wereldwijd bij velen op het lijstje staat als favoriete renner. Bij Marion Bartoli gaat het om een ander lijstje.

Zegt die naam u nog iets? Het gaat overigens niet om familie van de Italiaan Michele Bartoli, de voormalige profwielrenner van Mapei. Neen, Marion Bartoli is een Française en een voormalige tennisspeelster. Zij had zelf een actieve carrière in de periode dat heel België meeleefde met de prestaties van Kim Clijsters en Justine Henin.

Bartoli zorgde in 2007 voor een verrassing door Henin te kloppen in de halve finales van Wimbledon. Zes jaar later won Bartoli zelf dat toernooi. Het was de enige Grand Slam die Bartoli won in haar carrière, die ze kort daarna stopzette. Anno 2025 is ze een interviewer op Roland Garros. Dat grandslamtoernooi is momenteel aan de gang in Parijs.

Evenepoel heeft warme herinneringen aan Parijs

Dat is natuurlijk een stad waar Remco Evenepoel warme herinneringen aan heeft, want daar behaalde hij zijn dubbele olympische titel. Misschien komt het daardoor dat er toch een bepaalde link is tussen hem en Bartoli. Bij La Dernière Heure geeft de ex-tennisster immers te kennen dat ze ook heel graag eens Remco Evenepoel zou interviewen.

Het moet toch mogelijk zijn om dat eens te regelen. Voorlopig moet ze genoegen nemen met andere wereldsterren. Zo heeft Bartoli deze week al interviews afgenomen van vedetten als Alcaraz, Sinner, Djokovic en Swiatek. Met hen is Bartoli meer vertrouwd. Net als Remco Evenepoel hebben zij de absolute top bereikt in hun sport.

Interviews in gemoedelijke sfeer

Overigens vinden die interviews plaats in een heel gemoedelijke sfeer, omdat Bartoli nog gekend is in het tenniswereldje van haar eigen actieve carrière. Na een interview krijgt ze dan ook geregeld een zoen van de geïnterviewde.