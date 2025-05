Boze Yates was er niet over te spreken: Van Aert legt plan uit van Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike maakt met Simon Yates nog altijd kans op het podium en ook de eindzege in de Giro. Al was de kopman niet tevreden met het verloop van de 19de etappe.

Simon Yates verloor in de 19de etappe een halve minuut op roze trui Isaac Del Toro en Richard Carapaz. De Brit volgt daardoor nu op bijna anderhalve minuut van Del Toro en op zo'n 40 seconden van Carapaz.

Yates stelde na de etappe dat hij zich goed voelde, maar dat hij de veel explosievere Del Toro en Carapaz niet kon volgen als zij aanvielen. De Britse kopman kreeg wel veel hulp van zijn ploegmaats, die op kop reden in de finale.

Yates boos, Van Aert verklaart

Al leek dat niet naar de zin van Yates te zijn. "Het plan was vanochtend volledig anders tegenover wat we gedaan hebben." Wat er juist gebeurd was of wat het plan dan precies was, dat wilde Yates niet zeggen.

Wout van Aert ging wel iets meer in detail. Het plan van Visma-Lease a Bike was om met zoals Van Aert mee te zijn in de vlucht. Yates kon dan nog geholpen worden als hij aanviel of ook als hij in de problemen zou komen.

"Wat hij bedoelde, is denk ik meer gebaseerd op hoe hij de finale wilde aanpakken. Hij zal misschien meer zijn gevoel hebben moeten volgen dan hij verwacht had", stelde Van Aert nog bij Sporza.