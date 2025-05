Slecht nieuws voor jongeren: Visma-Lease a Bike moet lastige knoop doorhakken

De Giro en de Ronde van Noorwegen zijn dit weekend aan hun slotweekend toe, maar binnenkort gaan nog enkele rittenkoersen van start. De Dauphiné (8 tot 15 juni) en de Ronde van Zwitserland (15 tot 22 juni) zijn de belangrijkste twee.

De Dauphiné wordt vooral belangrijk omdat Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel voor het eerst sinds de Tour vorig jaar samen aan de start staan. Het is voor de drie meteen de laatste test voor de Tour van dit jaar.

Voor de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland is er ook nog de Ronde van Slovenië (4 tot 8 juni). Dat is vooral voor jongere renners een uitgelezen kans om nog eens voor eigen rekening te rijden.

Visma-Lease a Bike zal echter niet aan de start komen in Slovenië. "Door een aantal blessures kunnen we helaas niet meer meedoen aan de Ronde van Slovenië", schrijft de Nederlandse ploeg op hun sociale media.

Wie er in de lappenmand ligt, zegt de ploeg niet. Op de voorlopige startlijst stonden Niklas Behrens, Thomas Gloag, Tijmen Graat, Menno Huising, Daniel McLay en Loe van Belle voor Visma-Lease a Bike. Zij zullen hun programma nu moeten aanpassen.

Unfortunately, we won’t be racing the @TourOfSlovenia anymore due to the number of injuries.