Thibau Nys uit stevig zijn twijfels voor zijn eerste Tour: "Bereid ik me nu al op voor"

Thibau Nys mag zich wellicht opmaken voor zijn eerste deelname aan de Tour. Toch zijn er ook twijfels in het hoofd van Nys over het feit of hij wel zal kunnen presteren op het allerhoogste niveau.

De kans dat Thibau Nys aan de start staat van de Tour op 5 juli in Rijsel is bijzonder groot. Voor Nys zou het zijn eerste grote ronde uit zijn carrière worden en dat meteen in de allergrootste koers ter wereld.

Nys beschouwt de Tour niet als zijn grote examen, maar hij wil er ook niet met de mentaliteit naartoe gaan dat hij wel ziet waar het schip zal stranden. Want Lidl-Trek neemt ook Milan mee voor de massasprint en Skjelmose voor het klassement.

Nys over zijn twijfels voor de Tour

Dan vindt Nys niet dat hij kan zeggen dat hij enkel naar de Tour gaat om ervaring op te doen. Er moet gepresteerd worden, maar dat zorgt ook voor twijfels. "Wat gaat mijn lichaam doen, drie weken aan een stuk", vraagt hij zich af bij Het Nieuwsblad.

Het peloton in de Tour zal niet verschillen van het peloton waar hij al tegen gereden heeft. Maar iedereen zal wel op topniveau zijn, er zal veel nervositeit zijn en de Tour wordt ook wel het grootste circus ter wereld genoemd.

"Ik bereid er me nu al op voor dat ik zwarte sneeuw zal zien, dat ik mezelf zal tegenkomen." Dat hij beseft dat het geen ‘walk in the park’ zal worden, is volgens Nys al een eerste stap in de goede richting. "Ik kan momenteel niet meer doen dan elke dag, uur en minuut uit te voeren wat men van mij vraagt zodat ik mezelf achteraf niets kan verwijten."