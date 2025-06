📷 42-jarige Annemiek van Vleuten verrast iedereen met heuglijk nieuws

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Ex-renster Annemiek van Vleuten (42) wordt binnen enkele maanden voor het eerst moeder. Dat heeft de Nederlandse zelf aangekondigd op haar sociale media.

"Dit is onze laatste vakantie met zijn tweetje", schrijft Annemiek van Vleuten bij een foto met de Italiaanse bergen op de achtergrond. De bolle buik van de Nederlandse ex-renster valt meteen op.

Van Vleuten is dan ook al zo'n zes maanden zwanger, maar hield dat al die tijd geheim. "Vanaf september zijn we met zijn drieën", onthult de Nederlandse ook meteen wanneer ze haar eerste kindje verwacht.

Sinds 2022 vormt Van Vleuten een koppel met de Spaanse ex-(amateur)wielrenner Oscar Abad Suarez. Eind 2023 zette Van Vleuten op haar 40ste een punt achter haar lange wielercarrière.

Van Vleuten is nog altijd actief in het wielrennen, ze is tegenwoordig performance manager bij vrouwenploeg Fenix-Deceuninck. Ze werkt ook bij de NOS als analist, dit voorjaar deed ze dat ook bij Sporza tijdens Gent-Wevelgem.

Onder meer haar ex-concurrente Demi Vollering feliciteerde Van Vleuten al met het heuglijke nieuws. "Zoo leuk! Gefeliciteerd beide!" Lotte Kopecky gaf het bericht van Van Vleuten ook al hartje.