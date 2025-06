Opnieuw de boeman voor UAE Team Emirates: ploegbaas klaar en duidelijk over Wout van Aert

UAE Team Emirates-XRG zag de eindzege in de Giro nog uit zijn handen glippen op de voorlaatste dag. Wout van Aert was alweer de boeman van de ploeg uit de Emiraten.

Dat UAE Team Emirates-XRG deze Giro niet won, is wellicht vooral de schuld van de ploeg zelf. Het maakte tijdens de Giro al enkele bedenkelijke keuzes, maar ook in de voorlaatste etappe leek de tactiek niet op punt te staan.

Al bij het begin van de etappe ging het mis volgens ploegbaas Mauro Gianetti. "Wij wilden ook iemand in de vlucht krijgen, maar dat was niet mogelijk Tactiek is één iets, maar de benen en de kans hebben, dat is iets anders", zegt hij bij Sporza.

UAE verloor met Juan Ayuso en Jay Vine al twee renners, terwijl Visma-Lease a Bike wel nog altijd voltallig was. Al maakte vooral de aanwezigheid van Wout van Aert in de vlucht een wereld van verschil.

Van Aert maakte opnieuw het verschil voor Visma-Lease a Bike

"Het was niet één renner, maar wel Wout van Aert. Dat is niet gewoon maar een renner. Hij maakte het verschil", steekt Gianetti zijn bewondering voor Van Aert niet weg. Hij maakte het verschil in de vallei voor Yates.

Voor UAE wordt Van Aert stilaan een boeman. In 2022 trok Van Aert zo hard door voor Vingegaard op Hautacam dat Pogacar brak en de Tour verloor. Ook in 2023 speelde Van Aert een belangrijke rol in de tweede Tourzege van Vingegaard.