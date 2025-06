Na winst in de Giro ook de Tour? CEO van Visma-Lease a Bike spreekt stevige taal

Visma-Lease a Bike heeft met Simon Yates de eerste grote ronde van het jaar gewonnen. Ploegbaas Richard Plugge wil in juli ook scoren in de Tour met Jonas Vingegaard.

CEO Richard Plugge was in Rome aanwezig tijdens de slotrit van de Giro en had daarvoor een knalroze jasje uit zijn kast gehaald. Voor Visma-Lease a Bike werd het feestje ook nog eens compleet met een tweede ritzege van Olav Kooij.

Plugge was dan ook in de wolken met de prestaties van zijn team. "We hebben echt teamspirit laten zien. Het is al de vierde winnaar van een grote ronde in ons team, dus het is ook echt een teamoverwinning", zei hij bij Sporza.

Wint Vingegaard de Tour?

Deze eindzege schat Plugge heel hoog in, maar hij zet ze wel op gelijke hoogte van alle andere eindzeges in grote rondes. Zorgt Jonas Vingegaard in de Tour meteen voor een negende eindzege in een grote ronde voor de ploeg?

Mag Plugge op 27 juli dan een geel jasje aantrekken in Parijs? "Er is een grote kans", zegt de CEO vol zelfvertrouwen. "De concurrentie is fantastisch met UAE, Bora, Evenepoel... Het wordt een fantastische strijd en dat maakt het voor ons heel spannend."

Vingegaard mag volgens Plugge dus wel degelijk dromen van zijn derde eindzege in de Tour. Vorig jaar verloor hij de Tour van Pogacar, maar de Deen had toen wel net een zware revalidatie achter de rug.