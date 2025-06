Tom Pidcock geeft fout toe na mislukte Giro en wil meteen iets anders proberen

Tom Pidcock droomde van de top tien in de Giro, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met de 16de plaats. De Brit weet waar het fout liep en wil in de Vuelta nog eens proberen.

Een 16de plaats in de Tour van 2022 en een 13de plaats in de Tour van 2023 waren tot nu toe de beste uitslagen in het eindklassement van een grote ronde van Tom Pidcock. In de Giro wilde hij eindelijk eens in de top tien eindigen.

Pidcock stond welgeteld één dag in de top tien, daar zijn vijfde plaats in de eerste rit. Daarna zakte hij weg en stond hij telkens tussen plek tien en twintig en mocht hij nog hopen. Tot de 19de etappe, waarin hij meer dan 17 minuten verloor.

"De tank was niet leeg, nee", zegt Pidcock bij In de Leiderstrui. "Ik probeerde in etappe 19 mee te zitten in de vlucht, maar blies mezelf daardoor helemaal op in de hitte. Dat was niet heel slim", weet Pidcock nu. Daardoor heeft hij zijn kansen op de top tien verloren.

Pidcock wil in de Vuelta opnieuw proberen

Pidcock had zelf ook meer verwacht van de Giro. Maar de Brit denkt dat hij door zijn voorbereiding zonder hoogtestage na de heuvelklassiekers ook niet meer kon verwachten. En dus wil hij het in de Vuelta nog eens proberen.

"Richting de Vuelta zal ik mezelf hopelijk meer specifiek kunnen voorbereiden, met in de zomer nog even op de mountainbike in Andorra en op het EK." Probleem voor Pidcock wordt wel dat Pogacar en Vingegaard ook de Vuelta willen rijden.