📷 Van Aert blikt terug op slotweekend Giro: water uit plafond, Yates op kinderzitje en genieten in Rome

Wout van Aert speelde een hoofdrol in het slotweekend van de Giro. Op zijn sociale media blikte Van Aert terug met enkele opvallende foto's en video's.

Zoals gebruikelijk blikte Wout van Aert op zijn sociale media terug op zijn week, maar hij legde zijn focus uitsluitend op het slotweekend in de Giro. Van Aert hielp daarin Yates aan de eindzege en loodste Kooij naar een tweede ritzege.

Al ging niet alles zonder slag of stoot bij Van Aert. In een video (de vierde in de rij) is te zien hoe het water van de douche van de verdieping boven hem 's nachts gewoon door de verlichting naar beneden loopt.

Lachen met Yates en genieten met vrouw Sarah

Van Aert verbeterde volgens zijn Strava ook zijn vermogensuitvoer over één uur in de voorlaatste rit, maar zijn wattages houdt hij geheim. Vorige week onthulde Van Aert dat hij zijn beste waarden ooit had gereden op tien minuten, hij trapte toen gemiddeld 518 watt.

Net voor de slotrit van de Giro zien we ploegleider Marc Reef op de bus lachen met een meme die hij heeft gemaakt. Van Aert stoomt lekker door, terwijl Simon Yates rustig op het kinderzitje zit. Een grapje voor wat er in de voorlaatste rit gebeurde.

Van Aert zag in Rome ook zijn vrouw Sarah weer terug na zo'n tien dagen. Zij was na de 13de rit met zoontjes Georges en Jerome terug naar België vertrokken. Samen gingen ze maandagochtend wandelen in Rome en lunchen.