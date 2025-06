Moet Pogacar zich zorgen maken? "Vingegaard en Visma met groot voordeel naar de Tour"

Visma-Lease a Bike won met Simon Yates de eerste grote ronde van het jaar. En dat kan ook belangrijk worden voor de Tour over iets meer dan een maand.

Met Juan Ayuso en Adam Yates stond UAE Team Emirates met twee renners aan de start van de Giro die al op het podium stonden van een grote ronde. Dat was ook bij Red Bull-BORA-hansgrohe het geval met Primoz Roglic en Jai Hindley.

Visma-Lease a Bike trok met nieuwkomer Simon Yates naar de Giro. Hij had de Vuelta in 2018 gewonnen en stond in 2021 op het podium, in 2023 werd hij nog vierde in de Tour. Maar bij de Nederlandse ploeg kwam Yates weer helemaal op niveau.

Giro-zege Yates opsteker voor Vingegaard

Yates wordt in de Tour ook de meesterknecht van Jonas Vingegaard. Volgens ex-ploegleider Brian Holm wordt de eindzege van Yates een belangrijke factor voor de Tour. "Visma-Lease a Bike heeft een belangrijke psychologische strijd tegen UAE Team Emirates gewonnen", zegt hij bij Feltet.

"Er mag geen twijfel over bestaan dat het superteam van UAE mentaal een deuk heeft gekregen en dat de ploeg van Jonas Vingegaard na de Giro zijn moraal en zelfvertrouwen terug heeft gevonden", zegt Holm nog.

In de Tour zal er wel een groot verschil zijn bij UAE, nl. Tadej Pogacar. Als hij aan de start staat, zit er wel lijn in de ploeg én hij klopte vorig jaar Vingegaard ook in de Tour. Vanaf zondag in de Dauphiné strijden Pogacar en Vingegaard weer tegen elkaar.