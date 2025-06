Trainer drukt Evenepoel met neus op de feiten over kloof met Pogacar en Vingegaard

Remco Evenepoel kijkt in de Dauphiné Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in de ogen. Het wordt zijn laatste koers voor de Tour, waar hij de twee weer het vuur aan de schenen wil leggen.

In de Dauphiné komen Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard voor het eerst sinds de Tour vorig jaar samen aan de start. Het wordt voor Evenepoel een belangrijke graadmeter met het oog op de Tour.

Dat zal vooral bergop het geval zijn. Evenepoel moest vorig jaar in de Tour meer dan 9 minuten toegeven op Pogacar, Vingegaard deed drie minuten beter. Het is maar de vraag of Evenepoel aan zijn achterstand heeft kunnen werken.

Heeft Evenepoel kloof kunnen dichten met Vingegaard en Pogacar?

Door zijn ongeval op training heeft Evenepoel zo'n vier maanden niet op de fiets gezeten. Volgens zijn trainer Koen Pelgrim is dat niet goed te maken door twee maanden training en enkele wedstrijden. "We kunnen niet toveren", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Beter doen dan de derde plaats van vorig jaar in de Tour wordt dan ook moeilijk volgens Pelgrim. Het niveau van Pogacar was vorig jaar bijzonder hoog en Vingegaard zal ook een pak beter zijn zonder zware revalidatie.

"Dus ook al heeft Remco een stap gemaakt, wil dat niet zeggen dat hij per se beter zal doen dan z’n derde plaats", is Pelgrim realistisch. Kan Evenepoel in de Dauphiné alvast vertrouwen opdoen dat hij toch hoger mag mikken in de Tour?