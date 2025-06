Bondscoach neemt één grote bezorgdheid weg, maar het is zeer de vraag of dit volstaat om Wout van Aert te overtuigen

De bondscoach beseft goed genoeg dat er nog werk aan de winkel is om Wout van Aert te overtuigen om naar het WK te gaan. Van Aert neemt daar ook in de eerstvolgende weken nog geen beslissing over.

Belgian Cycling heeft laten weten dat het met een voltallige delegatie zal afreizen naar Rwanda. Renners moeten nochtans gevaccineerd worden en er zijn ook bepaalde ethische kwesties die een WK-deelname in de weg zouden kunnen staan. De wielerbond heeft nog geen signalen ontvangen dat renners hierdoor voor het WK zouden passen.

Dat verhoogt de kans in principe dat Remco Evenepoel aan de start komt, maar Wout van Aert is een ander paar mouwen. Hij heeft de beslissing om al dan niet het WK te rijden van in het begin van dit jaar voor zich uitgeschoven. Dat is al een veeg teken. Van Aert heeft ook op sportief gebied enkele vragen rond het WK van 2025.

Van Aert beslist na Tour de France

"Ik heb met Wout de afspraak gemaakt dat hij mij na de Tour laat weten of hij wil gaan of niet", geeft bondscoach Serge Pauwels een nieuwe update. Een mogelijke bezorgdheid voor Van Aert is de aard van het parcours. Dat lijkt op de limiet te zijn voor een renner met zijn lichaamsbouw. Als hij zelf niet het gevoel heeft dat hij kan winnen, is de neiging om mee te doen ook minder groot.

"Het parcours lijkt mij geen enkel issue", veegt Pauwels die theorie van tafel. "Er is bijna geen enkel parcours dat Wout niet aankan. Ook het zware parcours van Kigali past binnen zijn mogelijkheden." Er moet dus geen beeld opgehangen worden dat het WK hetzelfde wordt als een bergrit in de Tour. "Het WK wordt veel meer dan Pogacar tegen de rest."

Van Aert houdt kaarten nog dicht bij de borst

Pauwels mag daarvan overtuigd zijn, maar het is nog maar de vraag of dit ook volstaat om Wout van Aert te overtuigen. Voorlopig houdt Van Aert de kaarten dicht bij zijn borst. Hij zal dus eerst willen ervaren hoe hij uit de Tour komt.