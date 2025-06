Ook de rolverdeling in het ouderschap tussen hem en Sarah De Bie? Wout van Aert plaatst opvallende post op sociale media

Wout van Aert en Sarah De Bie zijn de trotse ouders van hun zoontjes Georges en Jerome. Beide ouders hebben elk hun eigen rol bij de opvoeding van hun kinderen.

Momenteel vereist zijn wielercarrière uiteraard heel wat toewijding van Wout van Aert. Hierdoor is hij geregeld weg van huis. Zeker als hij grote ronden rijdt: dan is hij drie weken na elkaar niet thuis te bespeuren. Vaak is dat zelfs nog langer, omdat daar dan ook enkele weken voorbereiding bij komt kijken. Daar proberen ze in het gezin Van Aert wel op in te spelen.

Zo waren Sarah en de kinderen bij hem in de laatste weken voorafgaand aan de Giro. Mogelijk gaan zijn vrouw en kinderen binnenkort ook mee met Van Aert tijdens de stage in aanloop naar de Tour. Daarnaast bezoeken ze hem in de grote ronden ook soms kort aan de aankomst van enkele ritten. Zulke momenten hebben voor Van Aert veel waarde.

Van Aert plaatst metafoor voor ouderschap online

In elk geval zorgen zijn wieleractiviteiten er wel voor dat hij bepaalde momenten met zijn kinderen moet missen. Daar zinspeelt Van Aert ook op met een opvallende post in zijn Instagram Stories. Zo plaatst hij een filmpje van enkele dieren, die dienen als een metafoor voor het ouderschap. Bovenaan komt wel een duidelijke tekst in beeld.

"Moeders zijn klaar om de kinderen op tijd in bed te stoppen, laten zich niet verrassen en missen geen enkele stap in de bedtijd routine. Vaders komen eraan om de kinderen nog één keertje hyper te maken, vlak voor ze naar bed moeten gaan", staat bovenaan te lezen. Zou het zo ook voor Wout en Sarah zijn bij het instoppen van Georges en Jerome?

Volgende koers van Van Aert is de Tour

Dat is dan in het beste geval, als Wout en Sarah allebei thuis zijn. Zoals eerder vermeld is dat ook heel vaak niet het geval. Van Aert heeft nu wel even de kans om tijd te spenderen met zijn vrouw en kinderen. Zijn volgende koers gaat pas op 5 juli van start: dan staat de Grand Départ van de Tour op het programma.