Wout van Aert kan uitkijken naar quality time met Sarah, Georges en Jerome: "Allicht kunnen zijn vrouw en kinderen mee"

Nadat hij bekomen is van de Giro, zal Van Aert zich voorbereiden op de Tour. Zijn vrouw Sarah en kinderen Georges en Jerome kunnen hem tijdens die voorbereiding wellicht vergezellen.

Dat zal een opsteker zijn voor Wout van Aert, van wie geweten is dat hij zijn naasten graag dicht bij zich heeft. In de mate van het mogelijke natuurlijk, want tijdens een grote ronde zijn de mogelijkheden hiertoe wel zeer beperkt. Daarom is het belangrijk om in de weken vooraf wel zo veel mogelijk als gezin samen tijd te kunnen spenderen.

In elk geval komt Van Aert goed uit de Giro en zal hij hopen in de Tour nog beter te kunnen presteren. "Ik hoop dat hij nog wel wat kan verbeteren. Om daar nu een cijfer op te plakken, dat is voor mij ook koffiedik kijken", bekent Jan Bakelants in de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Ik denk wel dat hij zelf tevreden is. Hij heeft een inflexiepunt bereikt".

Van Aert heeft stijgende lijn ingezet

De stijgende lijn is ingezet en moet nu aangehouden worden. "Hij heeft terug het gevoel dat hij op de goede weg is en dat hij zijn benen weer goed aanvoelt. Het zal nu allicht ook allemaal wat makkelijker gaan, omdat hij nu geen heel zwaar werk meer moet doen. Hij zal in eerste instantie vooral moeten rusten en dan een goede stage afwerken."

Er zijn redenen genoeg voor Van Aert om erg naar die stage uit te kijken. "Allicht zullen zijn kinderen en zijn vrouw mee op stage kunnen." Dat kan in het hoofd een verschil maken. "Dat maakt dat het mentaal minder belastend is. Het kan allemaal meer vanzelf gaan, in plaats van dat echt gestructureerde werk dat vaak mentaal zwaar belastend is."

Frisse Van Aert aan de Tour-start verwacht

Zo zou Wout van Aert in opperbeste stemming aan de start van de Tour moeten komen, waar hij zal proberen om Jonas Vingegaard minstens even goed bij te staan als Simon Yates in de Giro. Bovendien zijn er in de eerste anderhalve week heel wat ritten die Van Aert goed liggen.