Zal Wout van Aert dit graag horen? CEO van Team Visma plaatst groot vraagteken bij plannen

Het WK wielrennen wordt dit jaar in Rwanda gehouden. Geen sinecure voor de landenteams, maar ook de wielerploegen op zich staan er niet voor te springen.

Het WK wielrennen wordt voor het eerst in Afrika gereden, maar de meningen daaromtrent zijn verdeeld. Het vraagt een stevige logistiek en ook medisch zijn er veel vraagtekens, omdat je vaccinaties nodig hebt.

“We zijn momenteel aan het inventariseren, wie van onze renners wil gaan en kan geselecteerd worden. We bekijken dat ook vanuit de performancekant”, vertelt Richard Plugge, de CEO van Visma Lease a Bike, aan Het Laatste Nieuws.

Grote namen als Wout van Aert, Simon Yates, Jonas Vingegaard en Matteo Jorgenson komen in aanmerking voor het WK, maar is dat wel aangewezen?

Vooral bij de vaccinaties worden vraagtekens geplaatst, want die hebben echt wel een invloed op je vormpeil. En ook het feit dat er op grote hoogte gereden wordt heeft een stevige impact.

“Het is geen abc’tje van ‘rijd even met de auto naar Leuven of naar Imola’. Dat ze in Afrika een wedstrijd willen, vind ik om toe te juichen, alleen moet het dan wel veilig zijn. Als er twijfel over is, waarom zou je dat risico nemen, terwijl je ook de Vuelta en wedstrijden in Canada hebt, waar je kan presteren”, besluit Plugge met een duidelijk statement.