🎥 Opvallend detail onthuld: Pogacar schold passieve Vingegaard de huid vol in graveletappe in de Tour

De graveletappe in de Tour vorig jaar was er één op het scherpst van de snede. Tadej Pogacar liet daarin duidelijk zijn ongenoegen blijken voor de passieve wijze waarop Jonas Vingegaard koerste.

Voor het eindklassement baarde de graveletappe in de Tour een muis, maar onderweg gebeurde er wel heel wat. Op een gegeven moment reden Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel met z'n drieën weg.

Pogacar en Evenepoel wilden doorrijden, maar Vingegaard had daar geen zin in. De Deen wachtte liever op zijn ploegmaats en durfde het risico niet te nemen om op 70 kilometer van de streep door te rijden met zijn twee rivalen.

Evenepoel begreep Vingegaard niet. "Als we vol hadden doorgereden met die groep, was de koers gereden", zei hij toen bij Sporza. En ook Pogacar stoorde zich aan Vingegaard. "Ze focussen enkel op mij en onderschatten misschien de anderen."

Pogacar scheldt Vingegaard uit

In het heetst van de strijd drukte Pogacar zich iets ongenuanceerder uit ten opzichte van Vingegaard. In de trailer van het derde seizoen van 'Tour de France: Unchained' is te horen hoe Pogacar 'f*ck you, man' roept naar Vingegaard.

Voor Vingegaard was het echter logisch om niet mee te werken met Pogacar en Evenepoel. Als de Deen op een volgende gravelstrook lek zou rijden of gelost werd, hadden Evenepoel en Pogacar veel voorsprong kunnen nemen in het klassement en had hij de Tour kunnen verliezen.