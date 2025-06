Evenepoel kijkt jaloers toe: Visma-Lease a Bike pakt wel heel stevig uit in de Dauphiné

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Dauphiné wordt een driestrijd verwacht tussen Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Bij Visma-Lease a Bike hebben ze echter nog enkele troeven om uit te spelen.

De Dauphiné is voor veel ploegen en renners een test voor de Tour, maar de aanpak verschilt soms wel. Zo kan Pogacar nog niet rekenen op Almeida (Zwitserland) en A. Yates (Giro), terwijl Vingegaard wel op een topploeg kan rekenen.

Bij Visma-Lease a Bike spreken ze zelfs van drie kopmannen voor het klassement. Vingegaard is uiteraard de eerste kopman, maar naast hem brengt de Nederlandse ploeg ook Matteo Jorgenson en Sepp Kuss aan de start.

Topploeg Visma-Lease a Bike in de Dauphiné

Ook zij hebben heel wat adelbrieven. Jorgenson werd vorig jaar tweede in de Dauphiné en won dit jaar voor de tweede keer op rij Parijs-Nice. Kuss presteerde het afgelopen anderhalf jaar niet echt, maar won in 2023 wel nog de Vuelta.

In de Tour komt daar nog eens Girowinnaar Simon Yates bij. Remco Evenepoel moet het met heel wat minder stellen en kijkt wellicht jaloers toe. In de Dauphiné kan hij rekenen op Valentin Paret-Peintre en Louis Vervaeke, Ilan Van Wilder krijgt zijn kans in de Ronde van Zwitserland.

Van Wilder rijdt wellicht ook de Tour, maar Mikel Landa zal Evenepoel moeten missen in juli. Maar het team rond Vingegaard blijft op papier toch bijzonder indrukwekkend ogen, iets waar Soudal Quick-Step moeilijk zijn voet naast kan zetten.