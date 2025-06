Riskeert Dries De Bondt een schorsing? UCI-reglement is duidelijk over zijn actie

Dries De Bondt (33) probeerde zich in de kijker te rijden in de Giro om een contract voor volgend seizoen te versieren. In de voorlaatste etappe deed hij er nog een schepje bovenop.

Na twee jaar loopt het contract van Dries De Bondt af bij Decathlon-AG2R en het is maar de vraag of er voor hem nog plaats zal zijn bij de Franse ploeg. Want die toont zich razend ambitieus op de transfermarkt.

Onder meer Tiesj Benoot en Olav Kooij worden aan een overstap gelinkt naar Decathlon-AG2R. De Nederlander zou met Daan Hoole (Lidl-Trek), Cees Bol (XDS Astana) en Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck ook een volledig nieuwe sprinttrein krijgen.

Voor De Bondt is het dus zaak om zich in de kijker te rijden, ook bij andere ploegen. Voor de 20ste rit van de Giro kwam EF-ploegleider Ken Vanmarcke polsen bij De Bondt of hij misschien iets kon doen voor Carapaz vanuit de vroege vlucht.

Overtrad De Bondt UCI-reglement?

Dat gaf De Bondt zelf toe, maar misschien is hij wel te loslippig geweest. Want UCI-regel 1.2.081 is duidelijk: "Renners dienen hun eigen kansen sportief te verdedigen. Elke vorm van samenspanning of gedrag dat de belangen van de wedstrijd kan vervalsen of schaden, is verboden."

Wat De Bondt deed, is volgens het UCI-reglement dus verboden. Wat het gevolg is van het overtreden van de regel is niet duidelijk, maar de vraag is of de UCI dit ongestraft zal laten. Moeten De Bondt en Vanmarcke een straf of schorsing vrezen?