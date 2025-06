Schrik voor pandoering van Evenepoel en Pogacar? Ploegmaat van Nys neemt opvallende beslissing

Met Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel staan er heel wat toppers aan de start van de Dauphiné. En dat lijkt sommigen toch af te schrikken.

Het volledige podium van de Tour van vorig jaar staat aan de start van de Dauphiné met Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. Voor andere renners wordt het dus moeilijk om vertrouwen op te doen voor de Tour.

Of dat de reden is, is niet duidelijk, maar Lidl-Trek heeft wel beslist om Mattias Skjelmose niet te laten starten in de Dauphiné. De Deen, die in de Tour mikt op een goed eindklassement, trekt naar de Ronde van Zwitserland (15 tot 22 juni).

Aan de Ronde van Zwitserland heeft Skjelmose wel goede herinneringen. In 2023 won hij de derde etappe en pakte er ook de eindzege, vorig jaar werd de Deen derde na het UAE-duo Joao Almeida-Adam Yates.

Geen Skjelmose en Nys, wel Milan

Lidl-Trek gaat zo zonder klassementsrenner naar de Dauphiné, maar wel met Jonathan Milan. De Italiaan mag dit jaar voor het eerst naar de Tour, waar Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn grote concurrenten worden. Zij rijden de Dauphiné niet.

Ook Thibau Nys, die in de selectie van Lidl-Trek wordt verwacht in de Tour, rijdt de Dauphiné niet. Zijn eerstvolgende koers wordt wellicht de Grosser Preis des Kantons Aargau op 13 juni, Nys won die koers in 2023 al eens.