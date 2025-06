Vingegaard is eindelijk terug: Visma-Lease a Bike spreekt klare taal over Evenepoel en Pogacar

Visma-Lease a Bike trekt met een stevige ploeg naar de Dauphiné. Kopman Jonas Vingegaard wil dan ook graag een tweede eindzege pakken.

In 2023 won Jonas Vingegaard al eens de Dauphiné, enkele weken later zou hij zijn tweede Tour op rij winnen. Toen stonden Remco Evenepoel en Tadej Pogacar niet aan de start, dat is nu wel het geval.

Sinds de Tour vorig jaar stond Vingegaard niet meer samen aan de start met één van zijn twee grote uitdagers in de Dauphiné. Voor de Deen wordt het ook zijn eerste koers sinds zijn opgave in Parijs-Nice half maart.

Bij Visma-Lease a Bike weten ze dat de tegenstand niet min is. "De concurrentie is met Pogacar en ook Evenepoel heel sterk, maar we kijken altijd naar onszelf", zegt Head of Racing Grischa Niermann.

Visma-Lease a Bike trekt geen conclusie uit Dauphiné

"Het is een mooie graadmeter om te zien waar we staan. We zijn goed voorbereid. Alles ligt op schema. Mochten we de Dauphiné niet winnen, dan is er niet direct een man overboord", zegt Niermann.

"Uiteraard is er een hoger doel en dat is de Tour de France, maar we gaan wel alles in het werk stellen om deze Dauphiné te winnen. Overal waar we aan het vertrek staan, willen we winnen. Dat is in lijn met de ambities die we met zijn allen uitstralen."