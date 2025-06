Vrees voor horrorscenario: Bakelants zegt hoe Pogacar de Tour nu al kan verpesten

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In de Dauphiné zullen de waardeverhoudingen tussen Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel duidelijk worden. Jan Bakelants ziet daarin een gevaar voor de Tour.

Heeft Evenepoel de kloof met Pogacar en Vingegaard kleiner kunnen maken? Is Vingegaard weer op zijn oude niveau en kan hij Pogacar het vuur aan de schenen leggen? Of steekt de wereldkampioen er weer met kop en schouders bovenuit?

Op die vragen zullen we in de Dauphiné een antwoord krijgen. Volgens Jan Bakelants zou het een verrassing zijn als Pogacar over tien dagen de eindzege pakt met een miniem verschil op Vingegaard en Evenepoel.

Dat zou voor de twee uitdagers een enorme mentale boost geven voor de Tour, maar ook dat we spannende Tour zouden krijgen. Vorig jaar was het verschil tussen Pogacar en Vingegaard nog zes minuten en negen minuten met Evenepoel.

Deelt Pogacar in Dauphiné al mokerslag uit?

Maar Bakelants vreest ook voor het scenario dat Pogacar de Dauphiné met minuten voorsprong zou winnen. "Automatisch gaan die twee zich dan minder uitdager van Pogacar voelen in juli", zegt hij bij HLN.

"Ik vrees dat ze dan vooral naar mekaar gaan kijken voor de tweede plaats en minder gaan proberen om Pogacar uit het zadel te lichten." Al moet de Dauphiné natuurlijk eerst nog gereden worden.