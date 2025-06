Met vermelding van enkele specifieke koersen: Remco Evenepoel geeft het antwoord op een belangrijke vraag

Er is toch een belangrijke vraag die Remco Evenepoel nog gesteld moest worden. Het is immers moeilijk in te schatten wat een man die al zoveel gewonnen heeft blij maakt.

Iedereen wist wel dat de Tour de France in 2025 ook het hoofddoel van Remco Evenepoel zou worden. Voorts is alles heel snel gegaan, want na zijn rentrée na zijn ongeval op training reed hij de ene klassieker na de andere. In die periode werden vooral zijn verschillende prestaties onder de loep gehouden. Er was geen tijd voor de lange termijn.

Die is er nu wel en daarom hebben ze bij TNT Sports gevraagd wanneer Evenepoel aan het einde van 2025 blij zal zijn. Evenepoel bekijkt het ook vanuit het perspectief van een sportman. "Mijn seizoen zal geslaagd zijn als ik mijn topniveau kan bereiken en kan strijden voor zeges in kampioenschappen en voor het Tour-podium." Daarnaast zijn er nog wedstrijden die hij een warm hart toedraagt.

Evenepoel heeft favoriete koersen in gedachten

Het zou inderdaad bijzonder zijn als hij uitgerekend in die koersen kan oogsten. "Als ik enkele van mijn favoriete koersen kan winnen, zoals de Clasica San Sebastian en de Ronde van Lombardije, en er kan staan op het WK", gaat hij verder over het beeld dat hij heeft van een goed seizoen. "Ik moet kijken naar het laatste deel van het seizoen om op mijn best te kunnen zijn."

De bedoeling is absoluut dat het beste nog moet komen dit seizoen, ook na zijn overwinning in de Brabantse Pijl en ritzege in de Ronde van Romandië. "Ik wil 120% zijn tijdens de zomer. Als ik opnieuw het Tour-podium haal, met een ritzege erbij, dan zal mijn seizoen opnieuw succesvol zijn. In de weken in aanloop naar de Tour zal ik moeten accepteren hoe de dingen verlopen."

Evenepoel wil topvorm bereikten tijdens de zomer

Op dat gebied is het dus toch vooral afwachten. "Als ik mijn topvorm bereik tijdens de zomer, zal ik heel blij zijn." Na deze verklaringen weten we ook waar we Evenepoel op kunnen afrekenen aan het einde van het seizoen. Evenepoel heeft het ook nog gehad over de kloof met Pogacar en Vingegaard.