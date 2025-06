Wat is realistisch? Remco Evenepoel maakt het perfect duidelijk hoe hij tegen kloof met Pogacar en Vingegaard aankijkt

Remco Evenepoel moet je geen blaasjes wijsmaken. Hij weet ook wel dat er een kloof was met Pogacar en Vingegaard vorig jaar, ook al mocht hij zelf ook het Tour-podium op stappen.

Nu vat stilaan de periode aan waarin moet blijken of Evenepoel aan die kloof kan knabbelen en dichter in de buurt van de meervoudige Tourwinnaars kan komen. Is dat ook realistisch? "Ja, want mijn vorm is nu beter dan op dit moment vorig jaar", redeneert Evenepoel in een interview bij TNT Sports. "Een jaar geleden had ik nog last aan mij sleutelbeen als gevolg van een valpartij."

Evenepoel herinnert zich hoe hij toen amper kon bewegen, laat staan trainen. "Mijn huidige vorm ten opzichte van vorig jaar geeft mij het perspectief dat ik aan een nog betere vorm kan bouwen richting de Tour, zodat ik daar ook beter kan zijn dan vorig jaar." Dat zal dus wel nodig zijn als hij iets aan de kloof met die twee grote tenoren wil doen.

Evenepoel heeft nu meer ervaring

In 2025 zal het ook niet meer om het debuut van Evenepoel gaan. Dat kan ook wel een verschil maken. "Ik heb nu de ervaring van een eerste Tour achter de rug. Dat brengt misschien ook wat druk met zich mee, maar ik zal ook bepaalde momenten in de koers herkennen. Dat zal hopelijk alleen maar helpen om een goed eindresultaat te boeken."

Evenepoel heeft er zelf niet de minste moeite mee om de realiteit te erkennen. Hij weet dat hij nog een stap moet zetten om het niveau van Pogacar en Vingegaard als ronderenner te bereiken. "Vorig jaar was die kloof er. Het doel moet dit jaar zijn om op zijn minst dichterbij te komen. Hopelijk kan ik het op een dag halen van hen, wat heel moeilijk zal zijn."

Ooit Tour winnen blijft ambitie

De kopman van Soudal Quick-Step blijft wel nastreven om die twee grote namen ooit te verslaan in de Tour de France. "Dat moet wel de ambitie zijn in mijn carrière." Het is ook logisch dat Evenepoel zo hoog mikt, op basis van wat hij al allemaal gewonnen heeft. Evenepoel beantwoordde ook nog enkele aparte vragen.