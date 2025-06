Verwachtingen gaan steil omhoog: insiders laaiend enthousiast over Remco Evenepoel en hoogtestage Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel komt weer van zijn berg. Iedereen die er bij was, is laaiend enthousiast over zijn vorm en het verloop van de hoogtestage.

Het gebergte waar Soudal Quick-Step de voorbije weken verbleef, is de Sierra Nevada. De hoogtestage is blijkbaar enorm goed meegevallen. Het Laatste Nieuws heeft reacties gesprokkeld over hoe het gegaan is. De stage wordt in een uitgesproken positief daglicht geplaatst. Louis Vervaeke verzekert dat het gewoon heel goed gegaan is.

Het zijn niet alleen de renners van Soudal Quick-Step die er zo over denken. Trainer Koen Pelgrim kon niet meteen iets bedenken dat beter moest. Dan weet je het wel. Dat betekent dat de ploeg klaar is voor de Dauphiné en de Tour. Nog belangrijker: het betekent dat Remco Evenepoel op zijn beurt ook klaar is voor de Dauphiné en de Tour.

Evenepoel al serieus vermagerd

"Heel de ploeg is goed", bevestigt Pieter Serry. "Ook de kopman, ja. Je voelt dat als ploegmaat. Als je zelf een serieuze effort aan het doen bent bergop en hij komt je vlot voorbijgereden, dan weet je genoeg. Vaak deed hij een blok meer dan de rest, of trainde hij een uur langer door. Hij is ook al serieus vermagerd. Remco vliegt weer."

Vervaeke maakt de vergelijking met een jaar geleden, toen Evenepoel na de Dauphiné nog gewicht moest verliezen. "Nu was hij rustig, ik zag meer focus. Natuurlijk is hij wel een keer uit zijn krammen geschoten, maar dat is hoe hij is", lacht Vervaeke. "Er zit nog altijd een pitbull in hem: dat is ook waarom hij zo goed is." En dat kantje is nog steeds aanwezig.

Batterijen Evenepoel zijn weer opgeladen

Na die reeks slopende klassiekers op korte tijd heeft Evenepoel volgens zijn ploegmaat weer de batterijen kunnen opladen en tegelijkertijd aan de conditie kunnen werken. "Remco ziet er heel fris uit. Ik heb echt vertrouwen in onze kopman."