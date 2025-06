Ploegleider van Evenepoel trekt opvallende parallel met Vingegaard en Pogacar: "Dat is de verklaring"

Remco Evenepoel neemt het ook dit jaar op tegen Pogacar en Vingegaard in de Tour de France. Al zijn de voortekenen eigenlijk niet goed.

Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar strijden ook dit jaar weer voor de eindzege in de Tour de France. Al moeten we ons afvragen of onze landgenoot wel kan meedingen voor de hoofdprijs.

De voortekenen zijn immers niet goed, zo beseft ook ploegleider Klaas Lodewyck bij Soudal-QuickStep. De valpartij van Evenepoel van begin december is zeker geen gunstige factor in heel het verhaal.

“Daar is een verklaring voor”, licht Lodewyck toe aan De Zondag. “Sinds zijn profdebuut is er bijna geen enkel jaar geweest waarin Remco niet moest terugvechten na een zware val.”

En ook de twee andere toppers hebben dat verhaal meegemaakt in hun carrière. “Toen Pogacar in Luik ten val kwam, won hij de Tour niet. Toen Vingegaard in het Baskenland crashte, won hij de Tour ook niet.”

Evenepoel kan de allerbeste Pogacar en Vingegaard verslaan

En dan zwijgen we nog over wat Wout van Aert allemaal meegemaakt heeft. “Je topniveau vinden is zo moeilijk. Het is voor elke renner belangrijk om recht te blijven. Als je twee of drie jaar kan koersen zonder pech, maakt dat een gigantisch verschil en haal je sowieso een hoger niveau.”

Remco Evenepoel won in 2022 de Vuelta en dan had hij een goed seizoen achter de rug. Lodewyck is dan ook overtuigd dat onze landgenoot nog heel veel progressiemarge heeft richting de toekomst, maar dan mag hij geen zware valpartijen meemaken.

Lodewyck blijft dan ook een Tourzege als ultieme doel hebben. “Als je daar niet in gelooft, moet je er ook niet zo veel tijd en energie in steken.” Evenepoel kan volgens hem de allerbeste Pogacar en de allerbeste Vingegaard verslaan.