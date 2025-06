📷 "Geweldig, niet?" Demi Vollering gedeclasseerd in slotetappe van Ronde van Catalonië

Zondag stond de laatste rit van de Ronde van Catalonië op de agenda. Demi Vollering verzorgde de lead-out voor haar ploegmate in de straten van Barcelona.

Het werd een dubbelslag voor FDJ-Suez. Adegeest pakte de ritzege, terwijl Vollering de eindzege op zak had. Maar de Nederlandse kreeg wel een boete en sanctie van de wedstrijdjury.

100 Zwitserse Frank boete, UCI-punten en de zesde plaats in de rituitslag kwijt. Dat was het verdict, omdat ze in volle sprint een hand in de lucht stak om de overwinning van haar ploegmate te vieren.

“Wat een geweldige foto, vinden jullie niet?”, zet Vollering op sociale media bij de finishfoto. “Even serieus, ik zal het niet weer doen. Of tenminste proberen te doen. Het is een moeilijke regel om aan te wennen, maar ik zal het beloven. Ik begrijp het belang van deze regels vanwege de veiligheid.”

Vollering werd uiteindelijk teruggezet naar de 58ste plaats in de rangschikking van de dag, maar echt wakker zal de Nederlandse er zeker niet van liggen.

Demi Vollering managed to get herself relegated to 58th on the Volta a Catalunya stage today with this premature celebration for her teammate Loes Adegeest



GC is unaffected, Demi still comfortably wins that#VoltaCatalunya pic.twitter.com/g4Mabp6Lyq