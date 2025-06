Heeft hij schrik van Pogacar en Vingegaard? Remco Evenepoel bekent heel eerlijk wat hem echt nog nooit gelukt is

De gele trui is niet altijd de man zonder vrees. Remco Evenepoel laat weten of hij van Pogacar en Vingegaard schrik heeft.

Remco Evenepoel heeft zijn twee grote concurrenten een tikje kunnen verkopen in de tijdrit van de Dauphiné. Ten opzichte van Vngegaard is die kloof wat verwacht mocht worden. Ten opzichte van Pogacar is het verschil iets groter uitgevallen dan verwacht. Het verandert niets aan het respect dat Evenepoel voor die twee renners heeft.

In Het Laatste Nieuws beantwoordt Evenepoel voor wie van de twee hij het meest bang is. "De beiden." Die schrik die is er dus wel een beetje. Het is vooral respect voor de prestaties die ze geleverd hebben in het verelden. "Zij zijn tweevoudig en drievoudig Tour de Francewinnaar. Zij hebben veel meer verwezenlijkt dan ik in rittenkoersen en grote rondes."

Gemoedelijke omgang tussen de sterren

Evenepoel heeft een gemengd beeld van Pogacar en Vingegaard. "Ik kijk naar hen allebei op: ze zijn allebei een soort idolen, maar ook rivalen." Vooral met Pogacar is er zelfs een soort vriendschap, want ze gaan wel heel gemoedelijk om met elkaar voor en na de koers. Dat is iets wat de sterren van vandaag meer hebben dan die van vroeger.

Op sportief vlak weet Evenepoel wat hem te doen staat in het vervolg van de Dauphiné en straks ook ini de Tour de France. "Ik moet zorgen dat ik niet te veel tijd verlies, en liefst van al neem ik zelfs nog tijd op hen, maar dat is nog nooit gebeurd." Daar is Evenepoel zich enorm goed van bewust. "Dat moet ik eerst nog bewijzen", besluit hij.

Evenepoel kan angst van kamp doen veranderen

Het zou geweldig zijn als we dit in één van de komende weken voor de allereerste keer te zien zouden krijgen en dan kunnen we van een primeur spreken. Dan zou de angst ook wat van kamp veranderen en zouden Pogacar en Vingegaard meer schrik krijgen van Evenepoel.