Patrick Lefevere reageert heel emotioneel na 1000ste zege van zijn ploeg en de prachtige woorden van Remco Evenepoel

Patrick Lefevere is natuurlijk heel blij met die 1000ste zege van zijn ploeg maar het is ook emotioneel voor hem. De overwinning en de mooie woorden van Remco Evenepoel hebben hem beroerd.

Patrick Lefevere heeft in een digitaal gesprek met Sporza gereageerd op die 1000ste overwinning. "Ik word niet rap emotioneel, maar nu had ik even een krop in de keel", moet de voormalige CEO van Soudal Quick-Step toegeven. "Wat er dan door mij heen ging? Ja, emoties, hé. Ik begin nu pas te beseffen wat dat betekent: 1000 overwinningen."

Lefevere is er trots op dat geen enkel ander team het hen heeft voorgedaan. Er is wel wat twijfel rond dat exacte aantal, maar Lefevere legt uit hoe ze het bij de ploeg berekenen. Ze beginnen te tellen vanaf 2003, toen de ploeg gevormd is onder de naam Quick.Step-Davitamon. Wereldtitels bijvoorbeeld worden er zelfs nog niet bijgerekend.

Extra glans met Remco in regenboogtrui

Het is misschien ook wel passend dat een kampioen als Evenepoel vooor die 1000ste overwinning zorgt. "Remco zien winnen in die trui deed me wel iets. Remco rijdt alleen, in de trui van wereldkampioen. Dat is natuurlijk een beetje de kers op de taart." Die regenboogtrui, één van de favoriete truien van Lefevere, geeft er nog extra glans aan.

Evenepoel sprak hoe hardop uit dat hij zijn zege opdraagt aan Lefevere en dacht dat die er wel eentje op ging drinken. "Ik drink wel graag iets, maar ik ben niet gewoon om dat alleen te doen", aldus Lefevere, die het op zijn eentje thuis beleefde. "Eigenlijk zou ik het liefste vieren met mijn ploeg, maar ik kon er door omstandigheden niet bij zijn."

Evenepoel heeft woord gehouden

Evenepoel heeft hem wel blij gemaakt, zoals hij het eigenlijk voor ogen had. "Hij had het mij 's ochtens beloofd. Hij zei: "Als ik win, patron, is deze voor u". We mogen het vel van de beer niet verkopen voor het geschoten is, natuurlijk. Meestal houdt hij zijn woord en dat heeft hij nu ook gedaan."