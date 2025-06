Eddy Merckx krijgt bijzonder cadeau van koning Filip, maar zit met een probleem: "Dat zou een ramp zijn"

Eddy Merckx werd voor zijn 80ste verjaardag uitgenodigd bij koning Filip. De ex-renner kreeg ook een heel mooi cadeau.

Eddy Merckx werd uitgenodigd op het Koninklijk Paleis voor zijn 80ste verjaardag. Dat vindt de ex-wielrenner ongelofelijk om mee te maken.

“Het is een grote eer om hier voor mijn 80ste verjaardag te worden uitgenodigd. Wie had dat durven hopen?”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. “Ik koester dat. Het is abnormaal, dat mensen me na al die jaren nog herinneren.”

Dat doet hem nog altijd heel veel plezier, omdat hij zo voelt dat hij iets betekend heeft voor de wielersport, maar ook België mee op de kaart heeft gezet.

Met de koning sprak hij over de wielersport. “Vooral over de Belgen dan. Evenepoel heeft indruk gemaakt op de Olympische Spelen. Maar het ging ook over familie, vrienden, de kleinkinderen... Het was zeer aangenaam. De koning kent iets van koers.”

Het cadeau dat Merckx kreegt was heel persoonlijk, met drie foto’s met telkens een koning erbij. “De eerste was een foto van de Tour in 1971, met koning Boudewijn. En de tweede was met Koning Albert, toen ik het ereteken van baron kreeg. De derde is een foto van de gele trui met Koning Filip.”

Merckx recupereert nog altijd van zijn heupbreuk na een val met de fiets. “Het is aan het beteren, maar nog niet zoals het zou moeten zijn. Ik hoop dat ik geen heupprothese moet krijgen, dat zou een ramp zijn”, besluit Merckx.