Ex-ploeggenotes Kopecky gaan Del Toro en Carapaz achterna: doet Vollering niet 'normaal'? Ze krijgt een veeg uit de pan

Was het leven niet gezelliger toen ze allemaal samen ploegmaats waren bij SD Worx? Lotte Kopecky heeft dit jaar Demi Vollering en Marlen Reusser zien vertrekken. Het lijkt tot een ruzie tussen die twee te komen in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen.

Reusser en Vollering waren in de openingsetappe veruit de twee sterkste renners. Een concurrente als Niewiadoma werd al op een minuut en drie kwart gezet. Een dag later pakte de Poolse echter al een halve minuut terug. "Kasia heeft wat tijd genomen, maar het zou oké moeten zijn", reageert Reusser bij Cycling Pro Net.

Het erge is niet het tijdsverlies, wel de manier waarop dat tot stand kwam. Omdat Vollering en Reusser vooral elkaar in de gaten hielden, kon Niewiadoma wegrijden. Het doet uiteraard denken aan het schouwspel tussen Del Toro en Carapaz tijdens de laatste bergrit in de Giro. Hierdoor kon Simon Yates wegrijden en de Giro nog winnen.

Reusser vindt dat Vollering niet 'normaal' doet

Reusser kreeg dan ook de vraag of de rivaliteit tussen haar en Vollering aan de basis lag van de tijdswinst van Niewiadoma. "Dat is een goede vraag. Nu moet ik goed nadenken hoe ik dit formuleer. Demi is niet de persoon die op die momenten veel verantwoordelijkheid neemt. Ze panikeert veel. Als ze een beetje normaal zou doen, dan zouden we niet in zo'n gevaarlijke situaties komen."

Dat is toch kritiek die kan tellen aan het adres van een renster die ooit nog haar kopvrouw was. "Ik probeer ervoor te werken en normaal te doen, maar dat is hiet altijd gemakkelijk." Niewiadoma is zo genaderd tot op 1'21" van leidster Reusser. Dat is nog altijd een aanzienlijke kloof, maar er moeten niet nog meer cadeautjes uitgedeeld worden.

Interessante Ronde van Zwitserland

"Het is interessant voor de koers. Als het aan Demi lag, zou het nog veel interessanter zijn", volgde er nog een prik aan het adres van Vollering. Er staan nog twee etappes op het programma in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen.