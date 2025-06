Grootste concurrentie ooit voor Evenepoel? Die zou plots uit... België komen

Remco Evenepoel is de absolute top in het tijdrijden. Maar de concurrentie zit zeker niet stil en zou wel eens uit ons land kunnen komen.

Remco Evenepoel is de regerende wereldkampioen en olympisch kampioen in het tijdrijden. Die status zette hij deze week in de Dauphiné nog maar eens in de verf.

Evenepoel reed in amper 17 kilometer Jonas Vingegaard op 20 seconden. Tadej Pogacar verloor zelfs 48 seconden op onze landgenoot, al is er twijfel of de Sloveen wel voluit ging.

In de toekomst zal Evenepoel echter de nodige concurrentie krijgen uit ons land. Jarno Widar is zich immers aan het klaarstomen om een tijdritkampioen te worden. Hij besteedt heel veel tijd aan tijdrijden op dit moment, zo’n tien tot twaalf uur per week, vertelt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

Jarno Widar wil wereldkampioen tijdrijden bij de beloften worden

“Dat is ongeveer de helft van al mijn trainingen. We hebben er dus wel werk van gemaakt. Maar of het resultaat ook beter gaat zijn, dat weet ik niet. Normaal gezien wel, maar tijdrijden is iets speciaals, hè”, vertelt hij.

Hij heeft een duidelijk doel voor ogen. “Ik heb van het WK tijdrijden in Rwanda een doel gemaakt. Dan moet je er natuurlijk wel keihard voor trainen.”

Widar wordt al sinds jaar en dag een grote toekomst toegedicht in het wielrennen en de tijd lijkt stilaan gekomen om dat ook eens echt in de verf te zetten.