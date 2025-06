Heeft Ruben Van Gucht spijt van zijn uitspraken of niet? "Ongeoorloofde dingen geschreven"

Het laatste jaar is Ruben Van Gucht wel eens in het nieuws gekomen met uitspraken die een eigen leven gingen leiden. Het is moeilijk om te bepalen of hij die opnieuw zou doen, moest hij de tijd kunnen draaien.

Uitspraken van Ruben Van Gucht hebben al op verschillende manieren tot belangstelling in de media geleid. Zo is er bijvoorbeeld die rel geweest met Remco Evenepoel en zijn vrouw Oumi. Over zijn eigen persoonlijke leven heeft hij zonder verpinken al eens verteld hoe de vork in de steel zit. Naast de relatie met zijn Kroatische vrouw heeft hij ook hier een relationeel leven.

Sindsdien gaat het daar geregeld over. In een interview in Nina krijgt Van Gucht dan ook de vraag of hij die uitspraken nu nog zou doen. "Kijk, dat is de paradox van de media. Ze jagen eerst twee jaar achter je aan, met allerlei geruchten. Ze doen alles om je te doen praten. Je houdt die boot af, want je meent oprecht dat het hier om je privéleven gaat."

Van Gucht wilde het hele verhaal afsluiten

Na die periode van twee jaar besliste Van Gucht om hier openlijk een standpunt over in te nemen. "'Want jullie hebben allemaal twee jaar lang ongeoorloofde dingen gedaan en geschreven. Ik zal zelf praten om dit verhaal af te sluiten.'" Dat was zijn redenering. "Maar wat blijkt dan? Het verhaal sluit zich helemaal niet af, het gaat gewoon verder."

Dat viel ergens natuurlijk wel te verwachten. Ruben Van Gucht wil daar nu ook geen drama van maken. Hij zegt niet expliciet of hij het opnieuw zou zeggen, maar enorm veel spijt van zijn uitlatingen heeft hij niet. "Ik heb geen spijt dat ik alles verteld heb." Van Gucht is alleen niet van plan om het hierover te blijven hebben. Dat heeft hij nu besloten.

Alles prima met zoontje van Van Gucht

Dat zal ongetwijfeld helpen om zich volledig te richten op het uitoefenen van zijn beroep. In de privésfeer zit hij vooral met zijn zoontje Mondo in zijn hoofd. Op dat vlak niets dan goed nieuws, want het gaat prima met Van Gucht jr.