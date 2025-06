Ruben Van Gucht prikt naar media en influencers: ontdek waarom hij niet meer publiekelijk spreekt over zijn liefdesleven

Ruben Van Gucht en zijn liefdesleven: ze worden vaak in één adem genoemd. Dat ligt niet aan Van Gucht zelf, zweert de sportpresentator. Hij zal het er publiekelijk niet meer over hebben.

In een interview in het stijlblad Nina reageert Ruben Van Gucht onder meer op het feit dat de status van zijn liefdesleven toch wel aan hem kleeft. Hij beweert dat hij dat niet vervelend vindt. "Als dat aan mij kleeft, is het omdat andere mensen dat op mij kleven. Ik kleef dat zeker niet aan mezelf." Zijn leven bestaat nog uit veel meer dingen, zo zegt hij zelf.

De echtgenoot van Blanka Vlasic heeft in 2024 publiekelijk verklaard zowel in België als in Kroatië een 'relationeel leven' te hebben. Van Gucht heeft besloten om er zich nu niet meer over uit te laten. "De reden dat ik er niet meer over praat, is omdat ik gemerkt heb dat zowel media, maar evengoed influencers, er op een kinderlijke manier mee omgaan."

Van Gucht stopt met verklaringen over liefdesleven

Van Gucht aanvaardt dat wel, maar dat is dus niet het niveau waarop hij over de dingen in discussie wil gaan. "Geen probleem, ze mogen daar zo mee omgaan, maar als dat het niveau is van de gemiddelde influencer, journalist of columnist, van boekjes, kranten en sites? Tja, dan stopt het", zo verklaart hij zijn recente zwijgzame houding.

Het is dus even voorbij met openhartig zijn voor de VRT-journalist. Dat was hij dus in het verleden wel, met onder meer publiekelijke verklaringen in de Radio 2-rubriek 'Mijn Gedacht' of in het tv-programma 'Het Huis'. Van Gucht lijkt dus zijn conclusies te hebben getrokken uit de manier waarop dit verder onder de aandacht kwam.

Van Gucht kan focussen op Wattage Festival

Sowieso heeft hij genoeg om te focussen met het Wattage Festival dat voor de deur staat. Daarna wordt het voor hem een vrij rustige sportzomer, al zal hij voor de koers wel de Tour de France Femmes van dichtbij volgen.