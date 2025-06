José De Cauwer haalt zijn grote gelijk en heeft wat te zeggen over de kritiek van Pogacar en over de klimmer Evenepoel

José De Cauwer mag glimlachen, want hij heeft het gelijk aan zijn kant. Pogacar kan dat ook zeggen in de koers, Evenepoel iets minder.

Na een nieuwe overwinning voor Tadej Pogacar kon er wel een lach af bij José De Cauwer tijdens de VRT-uitzending van de zevende Dauphiné-rit. "Wat had ik gezegd een paar dagen geleden?" Samen met Renaat Schotte was hij net de klassementen aan het overlopen. De Cauwer kwam tot de conclusie dat Pogacar nu leidt in verschillende klassementen.

Het was gisteren dat De Cauwer waarschuwde dat Pogacar naast de gele trui misschien ook wel de bollen kon pakken en zelfs de groene trui van Mathieu van der Poel niet veilig was. Nog voor het aanbreken van de slotetappe is het zover: Pogacar staat ook op kop in het berg- en puntenklassement, met evenveel punten als Buitrago en Higuita (bollen) en Van der Poel (groen).

Zegehonger Pogacar wellicht niet gestild

Het aantal beklimmingen waar hij punten pakte en zijn aantal ritzeges spreken dan nog eens in het voordeel van Pogacar. Het goede nieuws voor zijn concurrenten is dat ze nog de kans hebben om er zondag iets aan te doen. Op basis van de afgelopen dagen zou het echter goed kunnen dat Pogacar nog eens stevig huis houdt en de puntjes op de i zet.

In zijn analyse achteraf bij Sporza komt De Cauwer terug op de aanvalslust van Pogacar, die vaak van ver aanvalt, in deze Dauphiné. "Hij zei achteraf dat hij dat gepoker van Visma-Lease a Bike wat moe was. Zelfs bergaf probeerden ze, daar was hij 'not amused' mee. Dat is blijkbaar voldoende om er onmiddellijk tegenaan te gaan."

Evenepoel op een counter gelopen

Bij Evenepoel is het dan weer een verhaal van relatief snel lossen. De Cauwer zag hem weer op een ferme counter lopen. "Wij als Belgen en zijn omgeving ook gingen ervan uit dat hij beter zou zijn bergop, ook in deze Dauphiné al. Moet je nu twijfelen aan Evenepoel? Nee, helemaal niet, maar ze dachten zelf misschien verder te staan."