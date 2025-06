Een stevige waarschuwing: José De Cauwer heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel stapte in de Dauphiné al verschillende keren op het podium. Toch zou Tadej Pogacar nog met die groene trui naar huis kunnen gaan, waarschuwt José De Cauwer.

Hoewel dat voor aanvang van de Dauphiné niet zo was, is de groene trui duidelijk een doel geworden voor Mathieu van der Poel. Zelfs in de bergrit van vrijdag ging Van der Poel mee in de ontsnapping. Sinds de aankomst van de tweede etappe staat Van der Poel al in het groen. Nog twee bergritten moet hij overleven aan de kop van het puntenklassement.

Dat wordt echter niet zo eenvoudig en dat heeft met niemand minder dan Tadej Pogacar te maken. Die imponeerde op weg naar Combloux. In zijn analyse wil José De Cauwer nog niet gezegd hebben dat de eindzege in de Dauphiné nu voor het grijpen ligt voor de Sloveen. De oud-bondscoach schrijft Vingegaard en Evenepoel nog niet af.

Pogacar nadert ook in puntenklassement

Tegelijkertijd is het natuurlijk wel een zeer reële mogelijkheid dat Pogacar de Dauphiné wint. Daar leek De Cauwer zich ook van bewust tijdens de VRT-uitzending van de zesde etappe. De Cauwer gaf het co-commentaar en merkte op dat Pogacar door zijn tweede ritzege meteen ook een heel stuk nadert in het puntenklassement.

Pogacar zal zelf helemaal niet wakker liggen van de groene trui, maar dat betekent niet dat hij 'm niet zal veroveren in het slotweekend. "Pogacar kan het algemeen klassement, het bergklassement en het puntenklassement liggen", beweerde De Cauwer. De drievoudig Tourwinnaar zou dus wel eens de grote slokop kunnen worden.

Van der Poel heeft voorlopig nog een voorsprong

Voorlopig zit Van der Poel met 69 punten nog in het groen. Pogacar is naar de tweede plaats gestegen in het puntenklassement en heeft nu 54 punten. Van der Poel moet hopen dat Pogacar niet nog een paar keer zwaar uitpakt in de Dauphiné.