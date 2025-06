José De Cauwer past voor vanzelfsprekende theorie over Pogacar en heeft reden om Evenepoel en Vingegaard moed te geven

Tadej Pogacar heeft weer eens geweldig uitgepakt. De vanzelfsprekende theorie is nu dat hij die lijn in het weekend doortrekt en met vlag en wimpel de Dauphiné wint.

Zo simpel is het niet, of toch niet altijd. In zijn analyse bij Sporza kijkt José De Cauwer vooruit naar het slotweekend en wil hij nog niet gezegd hebben dat de Dauphiné beslist is. Zo krijgen de renners in de koninginnenrit van zaterdag drie tempocols voorgeschoteld. Die zouden Evenepoel en Vingegaard beter moeten liggen.

Uiteraard is de sterkte van Tadej Pogacar in het hooggebergte geen nieuws. "In principe moeten we ervan uitgaan: hij is de beste renner op dit moment. Dat is al drie of zelfs vijf jaar zo, ook al heeft Vingegaard twee keer de Tour gewonnen. Is Pogacar nu te kloppen? Normaliter zou je zeggen van niet, maar Vingegaard is Vingegaard en Evenepoel is Evenepoel."

Evenepoel en Vingegaard zoeken mogelijkheden

De Cauwer zou nu dus nog geen streep trekken door die twee namen als kanshebbers voor de eindzege in de Dauphiné. "Zij hebben goede momenten en we zoeken altijd naar mogelijkheden, dat doen die mannen ook." De ploegleiders van Evenepoel en Vingegaard moeten ook aan de slag om eventuele plannetjes uit te tekenen voor de laatste twee dagen.

De Cauwer weet wel welk koersbeeld zich nu in principe zal ontvouwen. "Pogacar zal nu controleren, maar op dat soort lopende beklimmingen zouden Vingegaard en ook Evenepoel beter tot hun recht moeten komen", zegt de oud-bondscoach over de voorlaatste rit. "Het gaat heel de tijd bergop of bergaf. Wat kan je dan met knechten nog doen?"

Pogacar heeft iedereen met voeten op de grond gezet

Kortom: Tadej Pogacar heeft iedereen weer eens stevig met de voeten op de grond gezet. Dat betekent niet dat Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard niet kunnen reageren op beklimmingen die beter aansluiten bij hun capaciteiten.